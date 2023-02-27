Советник командования ВВС Украины Игнат: страна не получала новых самолётов с 1991 года
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«Мы не получили ни одного самолёта с 1991 года, если быть откровенным. Не всё делалось для войск, особенно для воздушных сил. Фактически мы имеем самый младший самолёт Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости», — цитирует его РИА Новости.
По словам Игната, так он объясняет западным журналистам необходимость поставок F-16 на Украину.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.
В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны истребители.
Вместе с этим британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс отметил, что Россия может изменить ход спецоперации усилением роли ВКС.