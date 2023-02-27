Узнать больше

Советник командования ВВС Украины Игнат: страна не получала новых самолётов с 1991 года

Короткая ссылка
Украинские ВВС не получали ни одного нового самолёта с 1991 года, заявил советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».
Советник командования ВВС Украины Игнат: страна не получала новых самолётов с 1991 года
  • Gettyimages.ru
  • © Efrem Lukatsky

«Мы не получили ни одного самолёта с 1991 года, если быть откровенным. Не всё делалось для войск, особенно для воздушных сил. Фактически мы имеем самый младший самолёт Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости», — цитирует его РИА Новости.

По словам Игната, так он объясняет западным журналистам необходимость поставок F-16 на Украину. 

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

В Белом доме считают, что Украине сейчас не нужны истребители.

Вместе с этим британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс отметил, что Россия может изменить ход спецоперации усилением роли ВКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить