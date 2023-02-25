Узнать больше

Британский генерал Бэрронс: Россия может изменить ход спецоперации усилением роли ВКС

Короткая ссылка
Роль Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе СВО усилится, что может изменить ход специальной военной операции.
Британский генерал Бэрронс: Россия может изменить ход спецоперации усилением роли ВКС
  • РИА Новости

Об этом заявил британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

Его слова приводит Daily Star.

Бэрронс спрогнозировал изменение подхода ВС России к военно-воздушным силам с целью «подавить» противовоздушную оборону Украины.

Он отметил, что российские самолёты и вертолёты «до сих пор не очень заметно участвовали» в спецоперации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская авиация сбила в небе над Донецкой Народной Республикой украинские самолёты Су-24 и МиГ-29.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить