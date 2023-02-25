Британский генерал Бэрронс: Россия может изменить ход спецоперации усилением роли ВКС

Роль Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе СВО усилится, что может изменить ход специальной военной операции.

Об этом заявил британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

Его слова приводит Daily Star.

Бэрронс спрогнозировал изменение подхода ВС России к военно-воздушным силам с целью «подавить» противовоздушную оборону Украины.

Он отметил, что российские самолёты и вертолёты «до сих пор не очень заметно участвовали» в спецоперации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская авиация сбила в небе над Донецкой Народной Республикой украинские самолёты Су-24 и МиГ-29.