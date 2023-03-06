Белый дом: США в данный момент не рассматривают возможность поставок F-16 Украине
- РИА Новости
«Как ранее сказал президент (США Джо Байден. — RT), этот вопрос пока не обсуждается», — сказала она.
Таким образом она прокомментировала вопрос о том, изменится ли ситуация с поставками истребителей в связи с прибытием в Аризону двух украинских лётчиков для обучения на F-16.
При этом в Пентагоне ранее заявили, что считают бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить.