Белый дом: США в данный момент не рассматривают возможность поставок F-16 Украине

Отношение американских властей к поставкам истребителей F-16 Вооружённым силам Украины не изменилось — в данный момент такой вопрос не рассматривается. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как ранее сказал президент (США Джо Байден. — RT), этот вопрос пока не обсуждается», — сказала она.

Таким образом она прокомментировала вопрос о том, изменится ли ситуация с поставками истребителей в связи с прибытием в Аризону двух украинских лётчиков для обучения на F-16.

При этом в Пентагоне ранее заявили, что считают бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить.