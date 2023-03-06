Newsweek: США по-прежнему исключают возможность поставок F-16 Киеву — но украинских пилотов готовить всё же начали

Американское минобороны признало, что запустило для украинских лётчиков «ознакомительную программу», призванную установить, насколько быстро они смогут пройти полный курс обучения пилотированию истребителя F-16, сообщает Newsweek. Хотя программа пока имеет совсем скромный масштаб (в ней участвуют лишь два пилота), западные эксперты восприняли новость о ней положительно, говорится в материале издания. Вместе с тем, как подчёркивает обозреватель Newsweek, передавать эти истребители Киеву власти США до сих пор отказываются.

ВВС США приступили к оценке навыков украинских пилотов с прицелом на их подготовку в будущем: как сообщили в субботу со ссылкой на представителя Пентагона американские СМИ, двое украинских лётчиков в настоящий момент проходят в штате Аризона специальную «ознакомительную» программу занятий, цель которой — определить, сколько времени им понадобится для того, чтобы завершить полный курс обучения пилотированию западных истребителей, включая в том числе F-16, пишет Newsweek.

Как отмечается в материале журнала, в Минобороны США говорят, что программа является «типовым элементом нашего межармейского диалога с Украиной» и «по существу представляет собой разговор между военнослужащими ВВС и обзор того, как действуют американские военно-воздушные силы». Чиновник Пентагона подчеркнул, что предназначение программы — повысить квалификацию украинцев и «помочь им наработать собственный потенциал», также отметив, что, хотя Украина участвует в программе впервые, США ранее уже проводили аналогичные мероприятия с участием других стран. По словам функционера, расширять программу пока не планируется — однако минобороны не исключает, что в будущем могут появиться «новые возможности».

Киев уже давно просит западных партнёров предоставить ему современные западные истребители на замену самолётам советского производства, на которых украинские лётчики летают сейчас — и президент страны Владимир Зеленский в очередной раз обратился с соответствующим призывом в ходе своего недавнего европейского турне в феврале, напоминает читателям обозреватель Newsweek. Когда Зеленский в рамках этой поездки был в Лондоне, британское правительство пообещало расширить программу подготовки украинских военных, включив в неё и пилотов, дабы те «получили возможность летать на высокотехнологичных истребителях стандарта НАТО в будущем».

По данным Newsweek, западные эксперты считают, что запуск предварительного этапа подготовки украинских лётчиков — разумный и при этом сдержанный шаг, который позволит заранее подготовиться к поставке Киеву западных самолётов, тем более что вероятность, что соответствующее решение будет принято уже в ближайшие месяцы, весьма высока.

Вместе с тем замминстра обороны США по вопросам политики Колин Кал в конце февраля доложил комитету американского сената по делам вооружённых сил, что США смогут обеспечить поставки F-16 на Украину в лучшем случае через полтора года, а передача Киеву новых истребителей последней модификации и вовсе займёт от трёх до шести лет, пишет издание. По информации Newsweek, Кал отметил, что украинские ВВС могут в конечном счёте получить шведские Gripen или британские Tornado, а потому начинать подготовку пилотов уже сейчас «нет смысла».

Как подчёркивает обозреватель Newsweek, президент США Джо Байден в интервью каналу ABC News 24 февраля в очередной раз заявил, что не планирует начинать поставки F-16 Украине. «Пока я такой вариант исключаю», — приводит его слова издание.