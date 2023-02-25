Die Zeit: Шольц не видит смысла в поставке Украине западных боевых самолётов

Обсуждать поставку Украине западных боевых самолётов сейчас смысла не имеет, заявил в эфире немецкого телевидения канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, предоставленного Киеву вооружения достаточно, чтобы обеспечить обороноспособность страны и помочь ей в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что, помимо военной помощи, его задача также заключается в том, чтобы не допустить обострения ситуации.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставки на Украину западных боевых самолётов, сообщает Die Zeit. «Обсуждать это не имеет смысла», — заявил он в эфире немецкого телевидения. Сейчас главная задача — обеспечить обороноспособность Украины, чтобы она могла противостоять российским атакам. По его словам, для её выполнения вполне достаточно того оружия, которое Запад уже предоставил.

Киев же уже давно требует передать ему боевые самолёты, напоминает немецкое издание. И ряд стран — членов НАТО сказали, что готовы пойти на такой шаг. Шольц же настаивает на правильности своего подхода. Все принятые до этого решения «были согласованы с нашими союзниками», подчеркнул глава ФРГ. Он также отметил, что самую активную помощь Украине предоставляет именно Германия, ведь нередко она первой поставляет определённые виды военной техники и зачастую становится единственной, кто это вообще сделал. Шольц также пожаловался, что иногда ему «нелегко» добиться от всех выполнения тех действий, которые они сами же и одобрили.

Канцлер отверг критику своего подхода, с которой выступают в том числе и его партнёры по коалиции, продолжает Die Zeit. Он напомнил, что в вопросе поставок вооружения речь идёт не только о том, чтобы помочь Украине в обороне своей страны, но и о том, чтобы не допустить обострения «российской агрессии». Глава ФРГ убеждён, что, действуя по-своему, он представляет интересы большинства немцев, и заверил своих граждан в том, что не позволит никому «сбить себя с толку». В то же время он подчеркнул, что Германия и её союзники будут поддерживать Киев столько, «сколько потребуется».

Шольц также предостерёг Китай от поставок России вооружения. По его словам, это «неприемлемо». И хотя Пекин официально заявляет, что не оказывает Москве никакой военной помощи, сейчас «важно внимательнее изучить вопрос», считает канцлер. Он также прокомментировал свои отношения с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Немецкие СМИ пишут о стратегических разногласиях и проблемах в коммуникации между ним и главой внешнеполитического ведомства. «Мы разные личности, но мы тесно сотрудничаем», — заявил глава ФРГ.

В эфире немецкого телевидения канцлер также поделился своим ощущением, что в ближайшее время мир на Украине не наступит. То, что боевые действия могут затянуться на долгое время и привести к большому количество смертей, — это одна из его главных тревог, подчеркнул Шольц, но также добавил, что сейчас переговоры с Москвой невозможны: «Момент, который мог бы открыть мирную перспективу, ещё должен возникнуть».