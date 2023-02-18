Die Zeit: большинство немцев выступает против поставки Украине боевых самолётов

Большая часть граждан ФРГ выступает против поставки Киеву западных истребителей, сообщает Die Zeit. Эту инициативу не одобряют 64% немцев. Поддерживают её только 23%. Среди политиков больше всего такой шаг не устраивает членов партии «Альтернатива для Германии» и левых. А вот среди зелёных и свободных демократов напротив многие его поддерживают, рассказывает немецкое издание.
Немецкое правительство скептически относится к идее поставки Украине боевых самолётов, пишет Die Zeit. Против этого выступает и большая часть граждан ФРГ, о чём свидетельствуют результаты опроса Deutschlandtrend, проведённого телеканалом ARD. 64% респондентов отвергают эту инициативу, 23% поддержали её, а 13% воздержались.
Среди политиков активнее всего против поставки Киеву истребителей выступают члены партии «Альтернатива для Германии» (86%) и левые (81%). Наибольшую же поддержку эта идея получила среди зелёных (38%) и политиков из «Свободной демократической партии» (34%). В союзе ХДС\ХСС инициативу одобрило 27%, среди социал-демократов — 26%.
После того, как Германия согласилась поставить Украине танки Leopard 2, её президент Владимир Зеленский потребовал также военной помощи в виде боевых самолётов, ракет дальнего действия и дополнительной артиллерии. По его словам, некоторые европейские страны уже заявили о готовности предоставить Киеву истребители.
Но пока официально эту информацию подтвердила только Словакия. Братислава собирается поставить Киеву советские самолёты типа МиГ-29, но конкретные сроки пока что озвучены не были. Великобритания в свою очередь согласилась организовать обучение для украинских пилотов. Но в вопросе отправки истребителей Лондон пока что проявляет сдержанность. Британцы опасаются возможного обострения ситуации. Президент Франции Эммануэль Макрон также пока что исключает возможность поставки самолётов в ближайшее время. США же готовы это сделать, но глава Белого дома Джо Байден отвергает идею о предоставлении Украине американских истребителей F-19.
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