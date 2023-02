DT: «постконфликтная» доставка — британский министр обороны напомнил, что Лондон пока не обещал Киеву самолёты

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил, что Украина вряд ли получит в ближайшее время партию боевой авиации от Лондона. И хотя Великобритания первой из стран Европы планирует начать обучение украинских пилотов на самолётах стандарта НАТО, влияние этих мер, по всей вероятности, будет уже «постконфликтным», заявил Уоллес во время выступления на совместной пресс-конференции в Риме.

Бен Уоллес считает, что Украина вряд ли получит британские боевые самолёты до завершения текущего конфликта, сообщает The Daily Telegraph. Эти комментарии министра обороны Великобритании способны охладить впечатление от тёплого приёма, оказанного премьер-министром Риши Сунаком украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который обратился с просьбой предоставить военную авиацию.



Выступая на совместной британо-итальянской пресс-конференции в Риме, Уоллес попытался прекратить «спекуляции» по этому поводу, возникшие после того, как президент Зеленский завершил свою речь в Лондоне в среду фразой: «Заранее спасибо за мощные английские самолёты», — пишет The Daily Telegraph. Однако британский министр обороны в ответ попытался «создать политическое пространство для манёвра», говорится в статье.



Уоллес поспешил подчеркнуть во время своей речи в Риме, что хотя Великобритания и станет первой страной, которая начнёт обучение украинских пилотов на военных самолётах стандарта НАТО, однако его страна «не заявляла, что обязательно собирается направить истребители на Украину». По словам британского министра, любое влияние этих мер, по всей вероятности, будет «постконфликтным».



Действия, которые намерена предпринять Великобритания, вполне вероятно, что уже в период после урегулирования конфликта, фактически ничем не отличаются от того, что было сделано в 2015 году, когда инструкторы из Великобритании, Швеции, Канады и Америки обучали украинских военных с целью повысить их обороноспособность, подчеркнул Уоллес.



Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министерству обороны выяснить, какие из британских самолётов могут быть переданы Украине, отметив также, что на подготовку квалифицированного пилота может уйти три года. Однако президент Зеленский заявил на пресс-конференции в Дорсете, что его пилоты уже прошли обучение протяжённостью два с половиной года, сообщается в статье.



В то же время Уоллес исключил вероятность отправки британских боевых самолётов на Украину в ближайшем будущем. Министр обороны заявил, что это было бы похоже на то, чтобы пересесть с велосипеда сразу на гоночный болид «Формулы-1», если сравнить сложность эксплуатации и поддержки истребителей Typhoon с относительно простым в управлении лёгким противотанковым орудием нового поколения (Nlaw), ранее подаренным Великобританией Киеву.



Для обслуживания каждого истребителя необходима целая команда хорошо подготовленного технического персонала, напомнил Уоллес: «Если вы передадите Typhoon, то вам придётся направить с ним ещё кучу людей». Он также подчеркнул, что это не произойдёт «на следующей неделе, или в следующем месяце, или даже через шесть месяцев», поскольку первый шаг, с которого необходимо начать, — это обучение пилотов.



Между тем президент Украины Зеленский заявил в четверг в Брюсселе, что он получил «позитивные сигналы» в ответ на свой запрос о самолётах. Ранее Великобритания уже подарила Украине четыре вертолёта модели Sea King. В свою очередь, Словения предложила Киеву отправить советские самолёты МиГ-29, пишет The Daily Telegraph.



А британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что вопрос об отправке истребителей на Украину был «частью обсуждения», однако заверил, что при принятии решений на этот счёт Лондон будет учитывать все аспекты. «Мы тщательно принимаем такие решения и делаем это обдуманно. Мы осознаём потенциальные риски эскалации», — подчеркнул Сунак. Он также отметил, что обучение пилотов может занять до пяти лет, однако европейские инструкторы рассмотрят способы ускорить этот процесс.



Как считает маршал авиации в отставке и бывший военный пилот Грег Бэгвелл, наиболее вероятно, что британцы решат направить на Украину истребители модели Tranche-1 Typhoon. Однако он предупредил, что большинство имеющихся у Лондона подобных самолётов в настоящее время уже задействованы для собственных нужд — от участия в системе ПВО до наблюдений за Чёрным морем. «Военно-воздушные силы сейчас и так сильно напряжены», — заключил Бэгвелл.