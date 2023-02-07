CNN: чтобы полноценно использовать западные танки, Украине понадобится до 2 лет

Страны НАТО проводят ежегодные учения, в том числе с использованием танков Leopard 2 и Challenger 2, аналогичных тем, что обещаны Украине. И западные инструкторы предупреждают: чтобы подготовить одну команду для управления таким танком, нужно два месяца, а чтобы свести их в по-настоящему мощную силу, может понадобиться и два года, передаёт CNN.

Танк Leopard 2 Вооружённых сил Дании, аналогичный тем, что будут отправлены на Украину, штурмует позиции воображаемого врага в Эстонии. Французские военные атакуют фиктивную линию столкновения, а эстонские военные делают вид, что сдерживают их. Всё это — часть ежегодных зимних военных учений НАТО в странах Балтии, которые должны многонациональный союз объединить в единую боевую силу.

НИК РОБЕРТСОН, редактор по международным и дипломатическим вопросам: В этом году военные учения выглядят иначе. Французы отправили гораздо больше военных, чем раньше. И война на Украине совсем неподалёку. Командующие говорят, что эти учения кажутся гораздо более реалистичными.

Две трети из 44 танков, которые принимают участие в учениях, — это британские танки Challenger 2. Аналогичные им тоже скоро будут отправлены на Украину. Украинцам ценны выученные здесь уроки. Коммуникация между Leopard 2 и Challenger 2 крайне важна. Нет сомнений, что при правильном использовании они могут изменить ход игры.

НИК БРИДЖЕС, майор британских сил усиленного присутствия в Эстонии: Обе модели могут вести бой в ночных условиях, у обеих есть средства поиска и уничтожения противника. Так что они могут одновременно поражать цель и искать новую. Это более передовые танки с передовыми визирными системами, чем у возможного противника.

НИК РОБЕРТСОН: Украинцы говорят, что хотят использовать танки Leopard 2 как железный кулак, чтобы пробить российскую линию фронта, разбить Путину нос и вернуть себе утраченные территории.

Но здесь они получают урок, что такого не случится в одночасье. Обычно на обучение одного человека для работы на Leopard 2 уходит две недели, а на обучение команды из четырёх человек — два месяца. Но на то, чтобы свести их в силу, способную захватывать территории, может потребоваться до двух лет.

РАСМУС ЙЕНСЕН, майор армии Дании: Тактика требует времени. Затем вы командой проходите теорию, затем вы учитесь управлению в команде в рамках колонны и в рамках батальона.

За учениями наблюдает министр обороны Эстонии, чья страна тратит целый один процент ВВП на помощь Украине. Он хочет как можно быстрее отправить танки на Украину.

ХАННО ПЕВКУР, министр обороны Эстонии: Я лишь надеюсь, что ещё не слишком поздно. Я реально надеюсь, потому что мы все чувствуем, что буквально в ближайшие месяцы или даже недели со стороны России будет наступление.

НИК РОБЕРТСОН: Так получается, в ближайшие месяцы или даже недели будет важный момент в этой войне?

ХАННО ПЕВКУР: Вероятно, если в ближайшие недели или месяцы не произойдёт прорыва, то эта война будет идти ещё долго.

Эти учения будут проходить ещё неделю. Как и везде, украинские военные начинают работать с такими агрегатами, как эти. То, как скоро они смогут использовать их эффективно, будет иметь последствия не только для Украины.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 февраля 2023 года.