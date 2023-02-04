ABC Nyheter: Дания планирует выкупить у Германии сотню старых танков и передать их Киеву

Дания рассматривает возможность выкупить у ФРГ сотню списанных танков и передать их Киеву, сообщает ABC Nyheter. Ранее тяжёлая военная техника состояла на балансе Министерства обороны скандинавской страны. По данным издания, первые 20 старых танков модели Leopard-1 могут быть отремонтированы уже в течение трёх месяцев.
На прошлой неделе Германия одобрила отправку танков Leopard-2 на Украину. При этом разрешение на поставку тяжёлой военной техники немецкого производства получили и другие страны. На сегодняшний день Киеву в общей сложности пообещали поставить 321 танк, однако потребуется время, чтобы они были готовы к транспортировке и развёртыванию на поле боя, сообщает ABC Nyheter.
Правительство Дании рассматривает возможность приобретения 99 старых танков модели Leopard-1, которые ранее были списаны датским Министерством обороны и проданы немецкой военной компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), которая за десять лет владения так и не смогла их перепродать.
Сейчас никому не нужные бронемашины хранятся на складе в Бельгии, несмотря на то что Leopard-1 считается лёгким в управлении и простым в обслуживании вполне боеспособным танком. К тому же первая модель на десять тонн легче, чем Leopard-2. Сумма сделки на выкуп 99 танков и их подготовки к бою неизвестна, пишет ABC Nyheter.
По оценкам компании FFG, порядка 20 танков будут отремонтированы в течение трёх месяцев, и ещё 40 могут быть готовы к бою в течение шести месяцев. Издание отмечает, что в борьбе с современными российскими танками эти танки потерпят неудачу.
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