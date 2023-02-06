Military Watch: старые немецкие танки не помогут украинской армии
3 февраля правительство Германии объявило, что в следующий пакет помощи Украине войдут 88 танков «Леопард 1», которые будут взяты из резервных запасов. Как пишет Military Watch, в последнюю неделю января Берлин объявил, что вместе с другими странами НАТО поставит Украине более современные «Леопарды 2», однако есть сомнения, что более старые «Леопарды 1» станут значительным подкреплением боевых действий ВСУ.
Как отмечает издание, наряду с Т-54/55 из Словении эти танки окажутся самыми старыми и, безусловно, наименее боеспособными на вооружении Украины. Кроме того, они усугубят требования к техническому обслуживанию: число моделей, уже поставленных или запланированных к отправке Киеву, приближается к дюжине — и у всех есть свои эксплуатационные особенности и потребности.
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