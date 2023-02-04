Польский эксперт: сколько бы танков Запад ни отправил, украинский конфликт перемолотит любую технику
На настоящий момент обе стороны украинского конфликта «закольцевались» — они сохраняют свои позиции, рассказывает Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский. В беседе он призывает обратить внимание на ожидаемое всеми возможное масштабное весеннее наступление со стороны России. В этой ситуации Украина, безусловно, будет рассчитывать на своих союзников из так называемого западного мира, в основном делая ставку на НАТО и ЕС. Однако в этом плане, по мнению эксперта, существует очень серьёзная проблема.
«Поступающие сообщения из стран ЕС и НАТО скорее свидетельствуют о том, что западные партнёры в отношении Украины сохраняют существенную сдержанность», — констатирует Холащинский. По его оценкам, ключевым словом последних недель, а возможно, и ближайших месяцев, с точки зрения геополитики, в украинском конфликте стало слово «танк». «В последние недели «танк» склоняли по всем падежам…», — иронизирует он.
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