Польский эксперт: сколько бы танков Запад ни отправил, украинский конфликт перемолотит любую технику

Украинский конфликт «перемолотит» любую технику, поэтому сколько бы вооружений Запад ни направил Киеву, её всегда будет мало, уверен польский политолог Кристиан Холащинский. В беседе с Radio Maryja он упрекнул «западный мир» в том, что вместо конкретного политического курса в отношении Украины он стоит на распутье и лишь охотно склоняет слово «танк» по всем падежам.

На настоящий момент обе стороны украинского конфликта «закольцевались» — они сохраняют свои позиции, рассказывает Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский. В беседе он призывает обратить внимание на ожидаемое всеми возможное масштабное весеннее наступление со стороны России. В этой ситуации Украина, безусловно, будет рассчитывать на своих союзников из так называемого западного мира, в основном делая ставку на НАТО и ЕС. Однако в этом плане, по мнению эксперта, существует очень серьёзная проблема.

«Поступающие сообщения из стран ЕС и НАТО скорее свидетельствуют о том, что западные партнёры в отношении Украины сохраняют существенную сдержанность», — констатирует Холащинский. По его оценкам, ключевым словом последних недель, а возможно, и ближайших месяцев, с точки зрения геополитики, в украинском конфликте стало слово «танк». «В последние недели «танк» склоняли по всем падежам…», — иронизирует он.

Эксперт полагает, что все рассчитывают на то, что благодаря очередным поставкам танков наступит какой-то прорыв в украинском конфликте, который длится уже почти год. «…Когда мы соберём всю технику, про которую мы слышим, что её передадут, то это получается порядка 150-170 танков, боевых машин. Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал», — подсчитывает он.

По мнению аналитика, этот конфликт «перемолотит» любую технику, потому что в этом и состоит его суть. «…Следовательно, в среднем «танк» будет возвращаться в политические и геополитические дискуссии каждый квартал, потому что каждый квартал будет наблюдаться его нехватка…», — предполагает он.

В беседе он указывает на то, что ни в ЕС, ни в НАТО нет чёткого понимания направления их политического курса. До сих пор не урегулирован вопрос о членстве Украины в ЕС. Недавно президент Хорватии открыто выступал против передачи какой-либо техники Киеву, а Германия и далее возражает против отправки истребителей F-16. «Это вопросы, которые должны быть решены в течение ближайшей недели, и, сколько бы различной техники мы ни передавали, Украина всё равно будет вынуждена защищать себя своими силами», — указал политолог.

Холащинский отмечает, что во всей геополитической игре США и Европа сосредоточены на том, чтобы остановить Россию, но они одновременно совершенно упускают из виду другие части мира. Он напоминает, что стратегия национальной безопасности США была опубликована с большим опозданием в ноябре 2022 года вместо февраля. «Это, конечно, можно трактовать как фиаско команды президента Джо Байдена, которая даже не смогла предвидеть угрозу со стороны Кремля…», — резюмирует он.