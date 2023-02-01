«У Украины длинный список ожиданий»: Минобороны Польши опровергло скорую передачу Киеву истребителей F-16
Хорошо, а что с этими истребителями четвёртого поколения? Потому что Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, в понедельник написал в Twitter: «Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО».
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