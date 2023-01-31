Польский генерал: танки Leopard помогут Украине выиграть время — но победы не принесут

Всё указывает на то, что у Украины не получится победить с помощью западных танков, потому что преимущество в этом виде боевой техники остаётся на стороне России, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью Do Rzeczy он признаёт, что статистика неумолима для Киева, однако если бы Украине передали 150 танков Leopard, то она могла бы их превратить в «броневой кулак» и использовать для наступлений.

«Украина точно не победит Россию таким образом, как мы от неё этого ожидаем. Всё указывает на то, что Россия обладает преимуществом и использует это преимущество», — считает бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак.

В интервью изданию Do Rzeczy он объясняет, что танки Leopard, которые Германия решилась передать украинской стороне, точно не изменят хода военного конфликта. Однако он считает, что они существенно повлияют на действия украинских войск на отдельных направлениях — там, где украинцы будут намерены разрешить ситуацию. Генерал обращает внимание на то, что танки Leopard — это главным образом наступательная техника, которая используется в ходе эффективных наступательных операций.

«Следовательно, если бы, к примеру, украинской армии передали 150 таких танков, то она могла бы использовать их в качестве броневого кулака везде, где захочет перейти в контрнаступление. На мой взгляд, эти танки должны использоваться для этой цели», — подчёркивает Скшипчак.

Одновременно военный согласен с тем, что эти танки не смогут повлиять на сильную диспропорцию, так как на один «украинский» танк всё равно будет приходиться шесть-семь танков, которые находятся в распоряжении России. При помощи танков, украинцы, однако, смогут «выиграть время».

«Конечно, статистика неумолима для украинцев. Однако я отмечу, что они воюют не только при помощи танков. Существуют и другие системы, благодаря которым можно нивелировать и победить количественное преимущество россиян в танках. Здесь я имею в виду ударную авиацию, ударные беспилотники и другие средства, способные сражаться с российскими танками так же, как и при помощи танков Leopard и Abrams», — резюмирует он.