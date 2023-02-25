Bloomberg: Байден отложил идею передачи Киеву истребителей F-16

В США убеждены, что Украине на данный момент не нужны истребители. Об этом в недавнем интервью заявил президент Джо Байден, пишет Bloomberg. Политик подчеркнул, что американские военные хорошо понимают нужды ВСУ и оказывают соответствующую помощь, сообщает автор материала.
В ходе общения с прессой в пятницу президент США Джо Байден прокомментировал тему поставок новой партии оружия Киеву: «Послушайте, мы отправляем ему то, что, по мнению наших опытных военных, ему сейчас нужно. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужны средства противовоздушной обороны, в том числе ещё единица HIMARS», — сказал он, сообщает Bloomberg.
Считается, что Соединённые Штаты противятся отправке Украине боевых самолётов из-за опасений, что такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта. «Сейчас ему не нужны F-16. Пока что я это исключаю», — заявил Байден в последнем интервью. Ранее в тот же день американская сторона объявила о новых санкциях и мерах экспортного контроля, направленных на энергетический, оборонный и финансовый сектора российской экономики в том числе с целью «закрыть бреши» в уже существующих ограничениях.
Лидеры «Большой семёрки» подчеркнули, что планируют и дальше наращивать финансовое давление на Москву, уделяя при этом повышенное внимание товарам «двойного назначения», которые якобы могут использоваться в военной промышленности. США также объявили о предоставлении Украине очередного пакета помощи на сумму более $2 млрд для обеспечения работы государственных и социальных служб, а также закупки оружия, о чём Байден и Зеленский договорились в ходе поездки американского президента в Киев, напоминает Bloomberg.
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