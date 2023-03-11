Премьер Финляндии допустила обсуждение передачи истребителей Hornet на Украину

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила, что Хельсинки могут начать обсуждение передачи истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet на Украину.

«Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая для этого потребуется подготовка», — цитирует Yle во время её поездки в Киев.

Марин подчеркнула, что обсуждение данного вопроса находится на ранней стадии и Финляндии потребуется партнёрство на международном уровне.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что поставка истребителей Вооружённым силам Украины будет означать прямую вовлечённость стран Североатлантического альянса в украинский конфликт.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, западные страны поставляют на Украину всё более опасное вооружение, в ближайшей перспективе они могут начать обсуждение отправки своих военных на Украину.