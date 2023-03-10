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Полянский: поставка истребителей Украине будет означать прямое участие НАТО в конфликте

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что поставка истребителей Вооружённым силам Украины будет означать прямую вовлечённость стран Североатлантического альянса в украинский конфликт.

Об этом Полянский сказал в интервью Джексону Хинклу на YouTube-канале The Dive.

«И это (поставка самолётов. — RT) может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов», — констатировал дипломат.

Полянский объяснил, что техобслуживание самолётов на территории какой-либо страны с последующим его возвращением на Украину означает прямое участие этого государства в конфликте.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил, что Варшава готова поставить Киеву находящиеся на её вооружении истребители МиГ-29.

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