Орбан допустил, что в ближайшее время Запад начнёт обсуждать отправку военных на Украину

Западные страны поставляют на Украину всё более опасное вооружение, в ближайшей перспективе они могут начать обсуждение отправки своих военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что страны Запада испытывают «военную лихорадку» и обсуждают возможность отправки Киеву истребителей, что раньше считалось запретной темой.

«По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьёзе предложить, чтобы солдаты стран — союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины», — приводит РИА Новости слова Орбана в эфире радио Kossuth.

По его мнению, мир близок к тому, что локальный военный конфликт может превратиться в мировой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком призвал сделать всё для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в глобальное противостояние.