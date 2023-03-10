Макрон пообещал не допустить перерастания украинского конфликта в глобальное противостояние

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком призвал сделать всё для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в глобальное противостояние.

Он отметил, что Франция с первого дня конфликта оказывает Украине помощь в различных сферах, включая военную.

«Мы сделаем всё, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир», — приводит ТАСС слова Макрона.

Ранее газета Politico писала, что Великобритания и Франция намереваются зарыть топор войны, чтобы послать России сигнал о единстве Запада.

Британский премьер-министр заявил, что рассчитывает на перезапуск двусторонних отношений Великобритании и Франции.