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Макрон пообещал не допустить перерастания украинского конфликта в глобальное противостояние

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком призвал сделать всё для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в глобальное противостояние.
Макрон пообещал не допустить перерастания украинского конфликта в глобальное противостояние
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Он отметил, что Франция с первого дня конфликта оказывает Украине помощь в различных сферах, включая военную.

«Мы сделаем всё, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир», — приводит ТАСС слова Макрона.

Ранее газета Politico писала, что Великобритания и Франция намереваются зарыть топор войны, чтобы послать России сигнал о единстве Запада.

Британский премьер-министр заявил, что рассчитывает на перезапуск двусторонних отношений Великобритании и Франции.

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