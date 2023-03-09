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Politico: Британия и Франция «зароют топор войны», чтобы послать России сигнал о единстве

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Великобритания и Франция намереваются «зарыть топор» вражды, чтобы послать России сигнал о единстве Запада.
Politico: Британия и Франция «зароют топор войны», чтобы послать России сигнал о единстве
  • AP
  • © Pool

Об этом сообщило издание Politico.

«В Европе идёт конфликт, и мы сталкиваемся с общей угрозой, это испытание для обеих наших стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом», — говорится в статье.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже на первом с 2018 года англо-французском саммите.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.

При этом советник британского премьер-министра по национальной безопасности Тим Бэрроу отметил, что Великобритания не заинтересована в заморозке украинского конфликта.

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