Советник премьера Бэрроу: Лондон не заинтересован в заморозке украинского конфликта

Великобритания не заинтересована в заморозке украинского конфликта, заявил советник британского премьер-министра по национальной безопасности Тим Бэрроу.

«Мы не хотим видеть замороженный конфликт», — цитирует его ТАСС.

Бэрроу также подчеркнул, что Лондон продолжит предоставлять Киеву инструменты, которые помогут тому «преуспеть на поле боя».

Кроме того, политик указал на необходимость ускорения передачи помощи украинской армии.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.