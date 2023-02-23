МИД России: англосаксы хотят сделать украинский конфликт максимально кровопролитным

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.

Об этом Галузин сказал в интервью ТАСС.

«Англосаксы предпринимают всё возможное, чтобы сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным», — подчеркнул дипломат.

Галузин добавил, что они также прилагают все усилия, чтобы не допустить урегулирование кризиса дипломатическим путём.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же инициировала.