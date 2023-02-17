Захарова: Украина по указке США заблокировала переговоры, которые сама инициировала

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.

Таким образом Захарова ответила на призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к России и Украине прекратить огонь и как можно быстрее начать переговорный процесс.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — сказала дипломат РБК.

Захарова напомнила, что Украина на законодательном уровне в сентябре прошлого года запретила проводить переговоры с Россией.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».