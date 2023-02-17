Захарова: Украина по указке США заблокировала переговоры, которые сама инициировала
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- © Alexander Zemlianichenko
Таким образом Захарова ответила на призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к России и Украине прекратить огонь и как можно быстрее начать переговорный процесс.
«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — сказала дипломат РБК.
Захарова напомнила, что Украина на законодательном уровне в сентябре прошлого года запретила проводить переговоры с Россией.
В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».