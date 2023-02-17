Узнать больше

Захарова: Украина по указке США заблокировала переговоры, которые сама инициировала

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.
Захарова: Украина по указке США заблокировала переговоры, которые сама инициировала
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Таким образом Захарова ответила на призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к России и Украине прекратить огонь и как можно быстрее начать переговорный процесс.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — сказала дипломат РБК.

Захарова напомнила, что Украина на законодательном уровне в сентябре прошлого года запретила проводить переговоры с Россией.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить