Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину начать переговорный процесс

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обратился к России и Украине с призывом прекратить огонь и как можно быстрее начать переговорный процесс.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по теме годовщины Минских соглашений.

«Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее», — подчеркнул дипломат.

Чжан Цзюнь также заявил о необходимости для США и Европейского союза начать диалог с Россией с целью обеспечения безопасности.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому, который не хочет вести переговоры с Россией, и не нужно будет этого делать — ему скажут, что подписать.