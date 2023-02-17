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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину начать переговорный процесс

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обратился к России и Украине с призывом прекратить огонь и как можно быстрее начать переговорный процесс.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину начать переговорный процесс
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по теме годовщины Минских соглашений.

«Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее», — подчеркнул дипломат.

Чжан Цзюнь также заявил о необходимости для США и Европейского союза начать диалог с Россией с целью обеспечения безопасности.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому, который не хочет вести переговоры с Россией, и не нужно будет этого делать — ему скажут, что подписать.

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