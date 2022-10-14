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Путин заявил, что Россия всегда открыта к переговорам с Украиной

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

«Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной. — RT)», — заявил он на пресс-конференции в Астане.

Путин добавил, что стороны достигли в Стамбуле некоторых договорённостей, который были «чуть ли не парафированы».

Российский лидер также сообщил, что желание украинских властей вести переговоры пропало после отхода российских войск от Киева.

«Если они созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован», — подчеркнул Путин.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.

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