Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвал ложью заявления Соединённых Штатов о том, что Россия отказывается от переговоров.

«Это ложь. Никаких серьёзных предложений о вступлении в контакт мы не получали», — сказал Лавров.

Он отметил, что «были некоторые не очень серьёзные заходы». Лавров при этом рассказал, что Россия на это «тоже не отвечала негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения».

По его словам, более конкретных разъяснений российская сторона не получала.

Также он заявил, что в ходе проходивших в марте переговоров с Киевом Москва отвечала позитивно на запрос о диалоге, но сама никогда на переговоры не напрашивалась.

Кроме того, Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение о встрече президента России Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом на саммите G20, если оно поступит от США.