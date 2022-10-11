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Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвал ложью заявления Соединённых Штатов о том, что Россия отказывается от переговоров.
Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Это ложь. Никаких серьёзных предложений о вступлении в контакт мы не получали», — сказал Лавров.

Он отметил, что «были некоторые не очень серьёзные заходы». Лавров при этом рассказал, что Россия на это «тоже не отвечала негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения».

По его словам, более конкретных разъяснений российская сторона не получала. 

Также он заявил, что в ходе проходивших в марте переговоров с Киевом Москва отвечала позитивно на запрос о диалоге, но сама никогда на переговоры не напрашивалась. 

Кроме того, Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение о встрече президента России Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом на саммите G20, если оно поступит от США.

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