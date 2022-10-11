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Лавров заявил о готовности России рассмотреть предложение о встрече Путина с Байденом на G20

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение о встрече президента России Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом на саммите G20, если оно поступит от США.
Лавров заявил о готовности России рассмотреть предложение о встрече Путина с Байденом на G20
  • РИА Новости

Лавров отметил, что в Москве многократно говорили о том, что российская сторона никогда не отказывается от встреч.

«Если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — сказал он.

Ранее Байден не стал исключать возможность встречи с российским государственным лидером Владимиром Путиным на саммитах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества или G20.

Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

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