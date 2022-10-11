Лавров заявил о готовности России рассмотреть предложение о встрече Путина с Байденом на G20
- РИА Новости
Лавров отметил, что в Москве многократно говорили о том, что российская сторона никогда не отказывается от встреч.
«Если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — сказал он.
Ранее Байден не стал исключать возможность встречи с российским государственным лидером Владимиром Путиным на саммитах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества или G20.
Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.