Лавров заявил о готовности России рассмотреть предложение о встрече Путина с Байденом на G20

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение о встрече президента России Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом на саммите G20, если оно поступит от США.

Лавров отметил, что в Москве многократно говорили о том, что российская сторона никогда не отказывается от встреч.

«Если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — сказал он.

Ранее Байден не стал исключать возможность встречи с российским государственным лидером Владимиром Путиным на саммитах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества или G20.

Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.