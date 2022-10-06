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Байден не стал исключать возможность встречи с Путиным на саммитах АТЭС или G20

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Президент США Джо Байден не стал исключать возможность встречи с российским государственным лидером Владимиром Путиным на саммитах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества или G20.
Байден не стал исключать возможность встречи с Путиным на саммитах АТЭС или G20
  • AP

Как пишет РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности такой встречи, Байден ответил: «Посмотрим».

Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали. В Кремле отмечали, что формат участия России в саммите определят непосредственно перед поездкой.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что график внешнеполитических контактов российского лидера осенью будет интенсивным: саммит G20 15—16 ноября в Индонезии, АТЭС — 18 ноября в Таиланде.

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