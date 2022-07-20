Ушаков: решение об участии Путина в саммите G20 примут перед поездкой

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.

«Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», — приводит РИА Новости ответ Ушакова на вопрос поедет ли на саммит российский лидер Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что формат участия Путина в саммите будет зависеть от развития ситуации в мире и от санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.