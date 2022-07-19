Песков: формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к встрече

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента России Владимира Путина в саммите G20 определят ближе к встрече.

«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно — в каком формате принимать участие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что формат участия Путина в саммите будет зависеть от развития ситуации в мире и от санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.