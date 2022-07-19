Песков: формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к встрече

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента России Владимира Путина в саммите G20 определят ближе к встрече.
Песков: формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к встрече
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно — в каком формате принимать участие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что формат участия Путина в саммите будет зависеть от развития ситуации в мире и от санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить