МИД: Россия предварительно уведомила Индонезию о планах участия Путина в саммите G20

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Россия в предварительном порядке уведомила Индонезию о планах участия президента России Владимира Путина в саммите G20.
МИД: Россия предварительно уведомила Индонезию о планах участия Путина в саммите G20
  • AP

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

«В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Владимира Владимировича Путина принять в нём (саммите G20. — RT) участие», — заявили в МИД. 

Отмечается, что формат участия Путина в саммите будет зависеть от развития ситуации в мире и с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

Ранее в Кремле заявляли, что российский президент Владимир Путин может посетить саммит G20 в Индонезии лично. Время на принятие решения по этому поводу ещё есть, оно будет соответствовать интересам России.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России принял приглашение Индонезии присоединиться к саммиту G20.

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