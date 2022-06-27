Советник президента Ушаков: Москва подтвердила участие Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии присоединиться к саммиту G20. Об этом сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что пока не может сказать, будет это очное участие или иной формат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД G20 7—8 июля.