Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 из-за возможного участия Путина

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.

Об этом она сообщила в интервью Zdf.de.

«Я думаю, что лучше, если он (президент Путин. — RT) придёт — сказать ему в лицо, что мы думаем об этом. И тогда он тоже должен занять позицию», — заявила руководитель Еврокомиссии. 

Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД G20 7—8 июля.

Американская газета The Washington Post назвала «головной болью» для президента США Джо Байдена приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии.

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