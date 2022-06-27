Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 из-за возможного участия Путина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.

Об этом она сообщила в интервью Zdf.de.

«Я думаю, что лучше, если он (президент Путин. — RT) придёт — сказать ему в лицо, что мы думаем об этом. И тогда он тоже должен занять позицию», — заявила руководитель Еврокомиссии.

Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД G20 7—8 июля.

Американская газета The Washington Post назвала «головной болью» для президента США Джо Байдена приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии.