Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 из-за возможного участия Путина
Об этом она сообщила в интервью Zdf.de.
«Я думаю, что лучше, если он (президент Путин. — RT) придёт — сказать ему в лицо, что мы думаем об этом. И тогда он тоже должен занять позицию», — заявила руководитель Еврокомиссии.
Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД G20 7—8 июля.
Американская газета The Washington Post назвала «головной болью» для президента США Джо Байдена приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии.