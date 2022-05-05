WP назвала «головной болью» для Байдена приглашение Путина на саммит G20

Американская газета The Washington Post назвала «головной болью» для президента США Джо Байдена приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии.

Автор пишет, что попытки Вашингтона выставить Россию в качестве «изгоя» в мире столкнулись с реальностью, в которой не все партнёры США готовы отвернуться от Москвы.

В статье говорится, что эти страны таким образом создали «дипломатическую головную боль» для американского президента.

В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.

28 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и Индонезии. Позже в Кремле заявили, что Россия будет готовиться к саммиту G20 в Индонезии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, говорить о каких-то «других модальностях участия» России пока преждевременно.