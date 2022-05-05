WP назвала «головной болью» для Байдена приглашение Путина на саммит G20

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Американская газета The Washington Post назвала «головной болью» для президента США Джо Байдена приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии.
WP назвала «головной болью» для Байдена приглашение Путина на саммит G20
  • AP

Автор пишет, что попытки Вашингтона выставить Россию в качестве «изгоя» в мире столкнулись с реальностью, в которой не все партнёры США готовы отвернуться от Москвы.

В статье говорится, что эти страны таким образом создали «дипломатическую головную боль» для американского президента.

В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.

28 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и Индонезии. Позже в Кремле заявили, что Россия будет готовиться к саммиту G20 в Индонезии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, говорить о каких-то «других модальностях участия» России пока преждевременно.

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