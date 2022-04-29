Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20 в Индонезии.
Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20
  • © Пресс-служба президента РФ

Песков напомнил, что 28 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и Индонезии Владимира Путина и Джоко Видодо.

По его словам, Путин пожелал Индонезии успехов в рамках председательства в G20.

В Кремле добавили, что говорить о каких-то «других модальностях участия» России пока преждевременно. 

На вопрос, в какой форме Путин примет участие в саммите G20: очно, совершив визит в Индонезию, или в формате видеосвязи, Песков ответил, что пока «таких решений нет».

«Президент действительно поблагодарил господина Видодо за любезное приглашение принять участие в саммите, и Россия будет готовиться к этому саммиту и сделает всё возможное для того, чтобы председательство Индонезии было успешным», — сказал он.

Ранее Путин и президент Индонезии обсудили взаимодействие Москвы и Джакарты.

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