Путин и президент Индонезии Видодо обсудили взаимодействие Москвы и Джакарты

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо во время телефонного разговора обсудили российско-индонезийское взаимодействие и различные аспекты работы «группы двадцати».

РИА Новости

«Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также — с учётом председательства Джакарты в «группе двадцати» — различные аспекты деятельности этого объединения», — сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры условились о дальнейших контактах. Разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны. Министр финансов председательствующей в «Большой двадцатке» Индонезии Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран G20, включая Владимира Путина, приглашены на предстоящий саммит группы.