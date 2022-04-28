Путин и президент Индонезии Видодо обсудили взаимодействие Москвы и Джакарты
- РИА Новости
«Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также — с учётом председательства Джакарты в «группе двадцати» — различные аспекты деятельности этого объединения», — сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры условились о дальнейших контактах. Разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны.
Министр финансов председательствующей в «Большой двадцатке» Индонезии Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран G20, включая Владимира Путина, приглашены на предстоящий саммит группы.