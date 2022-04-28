Путин и президент Индонезии Видодо обсудили взаимодействие Москвы и Джакарты

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Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо во время телефонного разговора обсудили российско-индонезийское взаимодействие и различные аспекты работы «группы двадцати».
Путин и президент Индонезии Видодо обсудили взаимодействие Москвы и Джакарты
  • РИА Новости

«Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также — с учётом председательства Джакарты в «группе двадцати» — различные аспекты деятельности этого объединения», — сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры условились о дальнейших контактах. Разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны.

Министр финансов председательствующей в «Большой двадцатке» Индонезии Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран G20, включая Владимира Путина, приглашены на предстоящий саммит группы.

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