Песков: Путин может отправиться на G20 лично или кого-то делегирует

Российский президент Владимир Путин может посетить саммит G20 в Индонезии лично. Время на принятие решения по этому поводу ещё есть, оно будет соответствовать интересам России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время ещё есть. Россия участвует в работе «двадцатки». Примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Участие России в саммите может быть в любом формате, приглашение к участию было получено на имя президента, отметил представитель Кремля.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России принял приглашение Индонезии присоединиться к саммиту G20. Он добавил, что пока не может сказать, будет это очное участие или иной формат.