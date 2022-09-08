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Ушаков заявил об интенсивном внешнеполитическом графике Путина осенью

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Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что график внешнеполитических контактов российского лидера Владимира Путина осенью будет интенсивным.
Ушаков заявил об интенсивном внешнеполитическом графике Путина осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«На осень график достаточно интенсивный, саммит G20 15—16 ноября в Индонезии, АТЭС 18 ноября в Таиланде, форум Восточноазиатского сотрудничества 11—13 ноября в Камбодже, потом будут ещё проведены саммит ОДКБ в ноябре в Ереване и также саммит ЕАЭС — декабрь, Бишкек. Тоже планируется участие нашего президента», — сказал Ушаков.

Он также пояснил, что, приедет ли Путин на саммит G20, станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры.

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