Ушаков заявил об интенсивном внешнеполитическом графике Путина осенью
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«На осень график достаточно интенсивный, саммит G20 15—16 ноября в Индонезии, АТЭС 18 ноября в Таиланде, форум Восточноазиатского сотрудничества 11—13 ноября в Камбодже, потом будут ещё проведены саммит ОДКБ в ноябре в Ереване и также саммит ЕАЭС — декабрь, Бишкек. Тоже планируется участие нашего президента», — сказал Ушаков.
Он также пояснил, что, приедет ли Путин на саммит G20, станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры.