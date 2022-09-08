Ушаков заявил об интенсивном внешнеполитическом графике Путина осенью

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что график внешнеполитических контактов российского лидера Владимира Путина осенью будет интенсивным.

«На осень график достаточно интенсивный, саммит G20 15—16 ноября в Индонезии, АТЭС 18 ноября в Таиланде, форум Восточноазиатского сотрудничества 11—13 ноября в Камбодже, потом будут ещё проведены саммит ОДКБ в ноябре в Ереване и также саммит ЕАЭС — декабрь, Бишкек. Тоже планируется участие нашего президента», — сказал Ушаков.

Он также пояснил, что, приедет ли Путин на саммит G20, станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры.