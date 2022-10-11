Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине. Об этом он сказал, обращаясь к лидерам стран G7.

«Надо признать очевидный факт: с этим руководителем России, у которого нет будущего, не может быть и диалога», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Он попросил Запад «наказать Россию политически и санкционно».

Вместе с этим Зеленский выразил мнение, что переговоры Киева и Москвы «могут быть либо с другим руководителем России», «либо в другой конфигурации».

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.