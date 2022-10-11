Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с Россией
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Надо признать очевидный факт: с этим руководителем России, у которого нет будущего, не может быть и диалога», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.
Он попросил Запад «наказать Россию политически и санкционно».
Вместе с этим Зеленский выразил мнение, что переговоры Киева и Москвы «могут быть либо с другим руководителем России», «либо в другой конфигурации».
30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
После этого Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.
Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.