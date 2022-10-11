Узнать больше

Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с Россией

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине. Об этом он сказал, обращаясь к лидерам стран G7.
Зеленский вновь объявил, что не желает вести диалог с Россией
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Надо признать очевидный факт: с этим руководителем России, у которого нет будущего, не может быть и диалога», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Он попросил Запад «наказать Россию политически и санкционно».

Вместе с этим Зеленский выразил мнение, что переговоры Киева и Москвы «могут быть либо с другим руководителем России», «либо в другой конфигурации».

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить