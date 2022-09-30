Лавров призвал всерьёз отнестись к фразе Путина о затягивании Киевом переговоров

Фразу президента России Владимира Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что это фраза, которую нужно воспринимать всерьёз», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Он также заявил, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала действия Киева, отметив, что «каждый выбрал свой путь».