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Лавров призвал всерьёз отнестись к фразе Путина о затягивании Киевом переговоров

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Фразу президента России Владимира Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров призвал всерьёз отнестись к фразе Путина о затягивании Киевом переговоров
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что это фраза, которую нужно воспринимать всерьёз», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Он также заявил, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала действия Киева, отметив, что «каждый выбрал свой путь».

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