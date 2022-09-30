Лавров призвал всерьёз отнестись к фразе Путина о затягивании Киевом переговоров
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
«Я уверен, что это фраза, которую нужно воспринимать всерьёз», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам.
30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.
Он также заявил, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала действия Киева, отметив, что «каждый выбрал свой путь».