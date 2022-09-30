Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подачу Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

«Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в натовскую помойку. А мы в будущее», — написала она в Telegram.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, Североатлантический альянс «хочет присоединиться к Украине».