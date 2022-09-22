Кулеба заявил о желании НАТО «присоединиться к Украине»
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Об этом он сказал журналистам на полях заседания Совбеза ООН.
Ему задали вопрос о членстве Украины в НАТО.
«Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», — цитирует украинского министра ТАСС.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.
По его словам, более 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают «против России».