Кулеба заявил о желании НАТО «присоединиться к Украине»

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, Североатлантический альянс «хочет присоединиться к Украине».

Об этом он сказал журналистам на полях заседания Совбеза ООН.

Ему задали вопрос о членстве Украины в НАТО.

«Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», — цитирует украинского министра ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.

По его словам, более 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают «против России».