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Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и Западом на Украине

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Российский министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.
Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и Западом на Украине
  • РИА Новости

«Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времён, и многие европейские страны, имевшие оружие советского производства, «вычистили всё, что у них было, все склады, и тщательно их подмели», передав всё имеющееся у них вооружение Киеву.

«Но мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом плюс НАТО», — сказал министр.

Шойгу добавил, что более 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают «против России».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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