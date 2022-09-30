Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
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По его словам, Украина «де-факто уже прошла свой путь к НАТО».
«Сегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре», — говорится в его заявлении в соцсетях.
Он уточнил, что украинские власти подписывают заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.