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Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
  • Gettyimages.ru

По его словам, Украина «де-факто уже прошла свой путь к НАТО».

«Сегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре», — говорится в его заявлении в соцсетях.

Он уточнил, что украинские власти подписывают заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.

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