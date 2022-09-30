Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

По его словам, Украина «де-факто уже прошла свой путь к НАТО».

«Сегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре», — говорится в его заявлении в соцсетях.

Он уточнил, что украинские власти подписывают заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.