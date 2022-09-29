Глава МИД Польши Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.

Он отметил, что до сих пор никто не рассматривал такой возможности.

«В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Рау уточнил, что не исключает непосредственный ввод сил НАТО на территорию Украины.

«Имел ли это в виду Джейк Салливан? Этого нельзя исключать», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никаких изменений доктринальных подходов к тематике ядерного оружия не произошло. Он отметил, что российская сторона неоднократно отмечала это и публично, и в контактах с США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах.