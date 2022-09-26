Рябков заявил об отсутствии изменений в доктринальных подходах России по ядерному оружию
- РИА Новости
Он отметил, что российская сторона неоднократно отмечала это и публично, и в контактах с США.
«Никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме не произошло», — цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, всё остаётся в том же русле и в тех же рамках, которые заданы российской военной доктриной и основами госполитики в сфере ядерного сдерживания.
Также Рябков заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.