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Рябков заявил об отсутствии изменений в доктринальных подходах России по ядерному оружию

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что никаких изменений доктринальных подходов к тематике ядерного оружия не произошло. 
Рябков заявил об отсутствии изменений в доктринальных подходах России по ядерному оружию
  • РИА Новости

Он отметил, что российская сторона неоднократно отмечала это и публично, и в контактах с США.

«Никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме не произошло», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, всё остаётся в том же русле и в тех же рамках, которые заданы российской военной доктриной и основами госполитики в сфере ядерного сдерживания.

Также Рябков заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.

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