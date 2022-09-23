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Рябков: Россия никому не угрожает ядерным оружием

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Москва никому не угрожает ядерным оружием, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков: Россия никому не угрожает ядерным оружием
  • РИА Новости

«Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства уточнил, что условия, при которых может быть применено ядерное оружие, описаны в военной доктрине России, а также конкретизированы в «Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания».

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не наблюдает изменений в готовности российских ядерных сил, однако внимательно продолжает следить за ситуацией.

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