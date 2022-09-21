Генсек НАТО заявил, что альянс внимательно следит за готовностью ядерных сил России
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«До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил (России. — RT), но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность», — цитирует его РИА Новости.
Столтенберг также отметил бдительность альянса на фоне объявленной в России частичной мобилизации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.