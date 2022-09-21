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Генсек НАТО заявил, что альянс внимательно следит за готовностью ядерных сил России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Reuters, что Североатлантический альянс не наблюдает изменений в готовности ядерных сил России, но внимательно продолжает следить за ситуацией.
Генсек НАТО заявил, что альянс внимательно следит за готовностью ядерных сил России
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

«До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил (России. — RT), но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг также отметил бдительность альянса на фоне объявленной в России частичной мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

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