Генсек НАТО заявил, что альянс внимательно следит за готовностью ядерных сил России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Reuters, что Североатлантический альянс не наблюдает изменений в готовности ядерных сил России, но внимательно продолжает следить за ситуацией.

«До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил (России. — RT), но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг также отметил бдительность альянса на фоне объявленной в России частичной мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.