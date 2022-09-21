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Путин заявил, что для защиты российского народа будут использованы все средства

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Российский президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.
Путин заявил, что для защиты российского народа будут использованы все средства
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе обращения к российскому народу.

«При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что это не блеф. 

По его словам, независимость и свобода России будут обеспечены всеми имеющимися средствами.

Также Путин заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.

21 сентября президент России подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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