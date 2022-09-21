Путин заявил, что для защиты российского народа будут использованы все средства

Российский президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Об этом он сказал в ходе обращения к российскому народу.

«При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что это не блеф.

По его словам, независимость и свобода России будут обеспечены всеми имеющимися средствами.

Также Путин заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.

21 сентября президент России подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».