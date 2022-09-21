Путин заявил, что для защиты российского народа будут использованы все средства
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом он сказал в ходе обращения к российскому народу.
«При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — сказал глава государства.
Путин уточнил, что это не блеф.
По его словам, независимость и свобода России будут обеспечены всеми имеющимися средствами.
Также Путин заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.
21 сентября президент России подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».