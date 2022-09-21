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Путин заявил о стремлении Запада ослабить и уничтожить Россию

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Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.
Путин заявил о стремлении Запада ослабить и уничтожить Россию
  • kremlin.ru

«Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — заявил он

По его словам, Запад вынашивает такие планы давно. В частности, западные страны поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам.

«Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав её, эту войну, ещё в 2014 году», — добавил он.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.

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