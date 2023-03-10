Сунак и Макрон обсудят разработку дальнобойного оружия для «защиты от России»

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят на первом за пять лет саммите укрепление промышленного сотрудничества, включая совместную разработку дальнобойного оружия следующего поколения.

«Ожидается, что в рамках переговоров премьер-министр и президент Макрон договорятся о дальнейшем укреплении военного взаимодействия... включая договорённость о совместной разработке оружия следующего поколения для нанесения глубоких точных ударов — того вида дальнобойного оружия, который необходим НАТО для защиты от растущей угрозы со стороны России», — говорится в сообщении британского кабмина.

Сунак подчеркнул «жизненную необходимость» укрепления структур альянса для готовности принять вызовы будущего с учётом столкновения с беспрецедентными угрозами.

Уточняется, что представители Франции и Великобритании также договорятся о координации поставок оружия на Украину и обучении украинских военных.

Ранее газета Politico писала, что Великобритания и Франция намереваются зарыть топор войны, чтобы послать России сигнал о единстве Запада.

Британский премьер-министр заявил, что рассчитывает на перезапуск двусторонних отношений Великобритании и Франции.